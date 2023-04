Yayınladığı yeni yıl mesajında 2022 yılının zorluklarla geride kaldığına dikkat çeken Başkan Tokgöz, 2022 yılının her açıdan zor bir yıl olduğunu ifade ederek, “Bizim hala umudumuz var. Yeni yılda da adalet, demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Halktan yana iktidar temennisi ile yeni yılı karşıladıklarını belirten Ulaş Tokgöz, “Halktan yana politikalar üretecek anlayışın iktidar olması temennisi ile yeni yılı karşılıyoruz. Yoksulluğun, işsizliğin olmadığı, adaletsizliğin yerini hukukun, kavgaların yerini barışın aldığı, eşit, adil bir Türkiye umuduyla yeni yıla merhaba diyoruz” şeklinde konuştu.

2022 yılının hak ihlalleri, adaletsizlik, kadına yönelik şiddet gibi insan hakları ihlallerinin artarak devam ettiği bir yıl olarak hafızalarda kalacağını dile getiren Tokgöz, “Aynı anlayış iktidarda oldukça her gelen yıl giden yılı aratmaya devam edecek. Türkiye, huzurunu, birliğini, dayanışma duygusunu kaybetti. Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosfer, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürüklese de, 2023 yılında özlediğimiz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

2023 yılının umudun yeşereceği bir yıl olacağını vurgulayan Ulaş Tokgöz, 2023’ü güzel ve aydınlık yarınlara duydukları özlemle karşıladıklarını söyleyerek, “Cumhuriyet Halk Partililer olarak 2023 yılının her gününü güzelleştirmek ve özgürce yaşanan bir Türkiye yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Tüm Çorumlu hemşerilerimin yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim” dedi. (Haber Merkezi)