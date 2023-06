CHP kulislerinde ismi milletvekilliği aday adayları arasında geçen, CHP tabanının yakından tanıdığı Avukat Sadık Eral, ülkemizin ateş çemberinden geçmekte olduğu bugünlerde bütün CHP’lilere düşen birincil görevin başta Cumhuriyet ilkesi olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

Bir haber portalında yayınlanan ‘CHP kulislerinde hangi isimler konuşuluyor’ başlıklı analiz haber ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Avukat Sadık Eral, başta milletvekilliği olmak üzere hiçbir makam ve mevkiye talip olmadığını söyledi.

Atatürk CHP’sinde en yüksek mevkinin üyelik olduğunun altını çizen Avukat Sadık Eral, önümüzdeki genel seçimlerde CHP’den milletvekili aday adayı olmayı düşünenlere de bazı önerilerde bulundu.

‘Bizlere düşen görev, değerli Genel Başkanımız saygın insan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ikinci yüzyıl vizyon belgesi doğrultusunda halkımıza ulaşmak, halkımızla kucaklaşmak, partimizi iktidara taşımaktır.’ ifadesini kullanan Avukat Sadık Eral, aday adayı olmayı düşünen CHP’li dostlarına; ‘Bu zor günlerde gelin hep beraber kişileri ve koltukları değil, yokluk, yoksulluk ve yolsuzlukları konuşalım. Nasıl iktidar oluruz onu konuşalım.’ diye seslendi.

Avukat Sadık Eral, açıklamasının devamında şunları söyledi:

‘Bütün insanların ve özellikle CHP’li yol arkadaşlarımın seçme ve seçilme hakkına sonsuz saygı duyuyorum. Kendilerinin de böyle bir göreve talip olmaları en doğal haklarıdır.

Her birinin de üstlendikleri görevi gereği gibi yapabileceklerini düşünüyorum.

Ancak ben başta milletvekilliği olmak üzere hiçbir makam ve mevkiye talip değilim.

Halkımızın yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvrandığı, çiftçimizin mazot bulamadığı, esnafımızın siftah yapmadan kepenk kapattığı, gençlerimizin yurtsuz kalıp okul harçlarını ödeyemediği, annelerin çocuklarının beslenme çantalarına azık koyamadığı, insanların kurtuluşu intiharlarda bulduğu bu kara günlerde bizlere düşen görev ‘keçi can derdinde kasap yağ derdinde’ misali kimin hangi koltuğa oturacağını konuşmak değildir.

Benim kişisel görüşüme göre; ülkemizin ateş çemberinden geçmekte olduğu bu günlerde bütün CHP’lilere düşen birincil görev başta Cumhuriyet ilkesi olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaktır.

Hep birlikte ve hiçbir karşılık beklemeden demokrasi ve insan haklarını savunmaktır.

ATATÜRK CHP’SİNDE EN YÜKSEK MEVKİ ÜYELİKTİR.

Bu zor günlerde gelin hep beraber kişileri ve koltukları değil, yokluk, yoksulluk ve yolsuzlukları konuşalım.

Nasıl iktidar oluruz onu konuşalım.

Ben onun için;

‘Rant için değil, halk için siyaset’ diyorum.

Halk için siyaset sadece mecliste maaş alarak olmaz, hayatın her alanında halkın ve doğrunun yanında durarak olur.’ (Haber Merkezi)