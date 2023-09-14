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Odabaş, apiterapi (arı ürünleri ile tedavi) ve fitoterapi (bitkilerle tedavi) yöntemlerinin olmazsa olmazının bal olduğunun altını çizerek, şifa kaynağı olduğu bilimsel bir gerçeklik olan balın, her mevsim antioksidan ve enerji verici özelliği nedeniyle çoklukla tüketilmekte olduğunun altını çizdi.

“Her kıymetli metaın kalpazanları olduğu gibi balın da maalesef kalpazanları bulunmakta. Her yıl farklı şekillerde emeğin, alın terinin karşısına çıkıp onuru ile üretim yapan arıcılarımızı mağdur edenler için ciddi caydırıcılığı olan yaptırımlar bekliyoruz” diyen Erdal Odabaş, “Mevcut cezalar caydırmaya yetmiyor. Şu an ekranlardan beşi beş kuruştan bal satma kepazeliği bitmiş gibi görünse de kahvehanelerde, sokaklarda, mahalle aralarında, cami önlerinde bal süsü verilmiş, balın onda biri fiyatına satılan sıvılar olduğunu görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Hiçbir gıda, mevzuata uygun olsa bile, hiçbir bal görünümü verilmiş nesne balın yerini tutamaz.

Bu tür ürünler “Reçelden iyidir diyerek” tercih nedeni olmamalıdır. Halkımız, adresi belli olmayan, elindekileri satıp bitirdikten sonra kaybolan, arıcı olduğundan emin olmadığımız satıcıların ürünleri almamalıdır. Aksine ilgili birimleri haberdar ederek müdahale edilmesini sağlamalıdır.

Balı arıcıdan almak ihtimal dâhilindeki birçok riski ortadan kaldırır. Halkımız ‘ucuz etin yahnisinin olmayacağını’ bilir. Balda bu gerçeği iki kere hatırlamalıdır” dedi.