Halk Et Kombinası’nın bayram boyunca Çorum halkının hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kombinamızda gerekli hijyen önlemleri ve iş güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Halk Et Kombinamız bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak.” dedi.

Bayramın birinci günü sadece büyükbaş kurban kesimi yapılacağını, bayramın 2’nci ve 3’üncü günleri ise büyükbaş ve küçükbaş kesimi yapılacağını açıklayan Başkan Yardımcısı Çöplü “Büyükbaş kesim için sıra alma işlemleri arefe günü saat 17.00’ye kadar devam etmektedir. Kombinamızda kurban kesimi yaptırmak isteyenler https://kurban.corum.bel.tr web sitemiz üzerinden arefe günü 17.00’ye kadar sıralarını alabilirler” dedi.

HAYVAN PAZARI BAYRAMIN İLK İKİ GÜNÜ AÇIK OLACAK

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ve Çorum Belediyesi Zabıta Komisyonunun aldığı karar neticesinde, hayvan pazarının bayramın ilk iki günü açık olacağını, üçüncü gün kapanacağını açıkladı. Çöplü, “Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması açısından bayramın ikinci günü ve öncesinde kurbanlıklarını almaları önemle duyurulur. 26-29 Haziran tarihleri arasında, hayvan pazarımıza gelmek isteyenler için 08.00 – 20.00 saatlerinde, Saat Kulesi – Hayvan Pazarı / Hayvan Pazarı – Saat Kulesi arası saat başı ücretsiz servisimiz olacaktır” dedi.