12 Eylül rejiminin halka karşı işlediği suçları hatırlatan Cafer Gökmen, “Darbenin yol açtığı fiziki ve manevi acıları kullanarak 2010 yılında bir anayasa değişikliği ile tek adam rejimi inşası için çok önemli bir dönemeci geçen AKP-Erdoğan yönetimi de 12 Eylül’ün doğal bir uzantısı, devamıdır” diye konuştu.

Bağımsız, demokratik, gerçekten laik bir Türkiye'nin halk güçlerinin demokrasi mücadelesini yükseltmesi ile mümkün olduğuna dikkat çeken Gökmen, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “12 Eylül darbesi; Türkiye kapitalizminin, 70’lerin sonundaki güçlü işçi sınıfı ve halk hareketi karşısında girdiği krize karşı, devlet ve sermayenin ürettiği şiddet dolu bir ‘acı reçete’dir. Emekçilerin direnci nedeniyle uygulanamayan 24 Ocak kararlarının tank ve dipçik, idam ve işkence zoruyla uygulanması yoluna gidilmiş; Kenan Evren cuntası, yerel ve uluslararası güçlerin gözü kara bir işbirlikçisi olarak sahneye çıkmıştır. Cuntanın mirası kendisinden büyüktür ve kendisinden sonraki tüm iktidarlar tarafından sahiplenilmiştir.

12 Eylül darbesinin yol açtığı fiziki ve manevi acıları kullanarak 2010 yılında bir anayasa değişikliği ile tek adam rejimi inşası için çok önemli bir dönemeci geçen AKP-Erdoğan yönetimi de 12 Eylül’ün doğal bir uzantısı, devamıdır. Türkiye’ye zorla giydirmek istenen dar elbisenin ceplerinden çıkan siyasal İslamcı ve ülkücü kadroların oluşturduğu tek adam rejimi tüm yönleriyle 12 Eylül ile uyumludur. Aktörler ve bazı söylemler değişmiş, ama 12 Eylül omurgası ayakta kalmıştır. 12 Eylül’le hesaplaşma, bugüne kadar gelen 42 yılı ve bugünü de içermeden tamamlanamaz. AKP hükümetinin inşa etmeye çalıştığı fiili OHAL rejimi ve tek adam yönetimi sona ermelidir: Bağımsız, demokratik, gerçekten laik bir Türkiye halk güçlerinin demokrasi mücadelesini yükseltmesi ile mümkündür. Darbelere ve darbe anayasalarına hayır, halk egemenliği için birleşelim”

(Haber Merkezi)

