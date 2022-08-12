81 yaşındaki Halil Tan için Harmancık Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, köy muhtarları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.(Haber Merkezi)

