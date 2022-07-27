Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Ceyhan Baran ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette odanın çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)