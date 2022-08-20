Kayseri merkezli Kent ve Başkan Dergisi okurları ile halk oylaması sonuçları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sosyal Destek Kartı Projesi ile Yılın Belediye Başkanı seçildi.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Aşgın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini Çorum’da hayata geçiriyor, örnek projelere imza atıyoruz. Sosyal Belediyecilik Projeleri kapsamında Sosyal Destek Kartı Projemizle bizleri yılın Belediye Başkanı seçen Kent ve Başkan Dergisi okurları ve halk oylamasında teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu gurur hepimizin“ dedi.