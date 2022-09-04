Merhum Hikmet Aşan'ın yeğeni, Cengiz, Muharrem ve Hüseyin Aşan’ın kardeşi, Orhan ve Sevcan Aşan’ın babaları olan Halil İbrahim Aşan’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.

Halil İbrahim Aşan’ın cenazesi saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine bazı siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

