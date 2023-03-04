Maliye’den emekli olduktan sonra gazeteciliğe atılan Halil Gülez, bir dönem CHP’den Çorum Belediye Meclisi üyeliği de yapmıştı.

Sosyal medya hesabından bir gün önce kalp rahatsızlığını paylaşan Halil Gülez, dün akşam da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan ayrılışını eleştiren bir yorumda bulunmuştu.

Halil Gülez’in, bu sabaha karşı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği haberi alındı.

İki çocuk babası Halil Gülez, geçtiğimiz yıl da eşi Nazlı Gülez’i kaybetmişti.

Halil Gülez’in cenazesi 5 Mart Pazar günü saat 11.30'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Yenihayat Köyü’nde toprağa verilecek.

Halil Gülez’in ‘Deliler Düdük Çalarsa’, ‘Çığlıklarım’, ‘İnsan Arıyorum’, ‘Kendini Oku’ ve ‘Son Matruşka’ adlı çeşitli türlerde kitapları bulunuyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Halil Gülez, eşini kaybettikten sonraki hayat arkadaşı Tanya ile…

