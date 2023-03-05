Maliye’den emekli olduktan sonra gazeteciliğe atılan Halil Gülez, bir dönem CHP’den Çorum Belediye Meclisi üyeliği de yapmıştı.

Halil Gülez’in, Cumartesi günü sabaha karşı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği haberi alındı.

İki çocuk babası Halil Gülez, geçtiğimiz yıl da eşi Nazlı Gülez’i kaybetmişti.

Halil Gülez’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Yenihayat Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er ve CHP’li yöneticilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

