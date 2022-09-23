Almanya’dan emekli 82 yaşındaki Hacı Halil Fındıkcı, önceki gün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Çamlıca Köyü nüfusuna kayıtlı Kerep, Recep ve Zübeyde Fındıkcı’nın babası olan Hacı Halil Fındıkcı’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye Fındıkcı ailesi ve yakınlarının yanısıra Laçin eski Belediye Başkanı Ünal Gevşek, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kahveciler ve İnternetciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, Muhtarı Boğabağı Köyü Muhtarı Mehmet Tüfekçi, Ülkenpınarı Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, işadamları İrfan Yaşar, Neşet Şahan, Ahmet Özler ve Necip Uygur ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

