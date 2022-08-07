Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ÇESOB) Birlik İşyeri Denetim Birimi Üyeliğine seçildi.

ÇESOB’tan yapılan açıklamada, “Sayın Hakkı Vargeloğlu; Birlik Yönetim Kurulumuzun 13.06.2022 tarih ve 5 sayılı kararına istinaden Birlik İşyeri Denetim Birimi Üyesi olarak görevlendirildiğinizi bilgilerinize sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Vargeloğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür'e şahsı ve oda üyeleri adına teşekkür etti.

(Bülent USLU)