ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 20 öğretim üyesi alacak.

Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Diğer başvuru şartlarını ve ilan detaylarını görüntülemek için tıklayınız.