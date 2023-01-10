TFFHGD Çorum Şubesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “08.01.2023 Pazar günü, Alaca İlçe Sahasında oynanan Alaca Belediye Gençlik Spor-Mimar Sinan Gençlik Spor müsabakasını yöneten hakemimiz Mahmut Selçuk ve yardımcıları Ömür Soytemiz ile Ömer Bingöl’e yapılan çirkin saldırıyı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi olarak en sert şekilde kınıyoruz. Bu çirkin saldırıları gerçekleştiren, teşvik eden, sahip çıkan, insan olma onur ve erdemine sahip olmayan ahlak yoksunu kişi ve kişiler olduklarını üzülerek izlemekteyiz. Futbolun bir oyun olduğu ve bu oyunun paydaşlarından olan hakemlerimizin böyle bir saldırıya maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü asgari düzeyde de olsa sahip olunması gerektiğini düşünmekteyiz. Hakemlerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı ederek, fanatik ruhlu, saldırgan ve saha içerisindeki başarısızlığını sahada kamu görevini ifa eden hakeme saldırmakta bulan bir zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Hakem arkadaşımızın saha içinde verdiği karara karşı yapılan bu saldırıyı yapan ilgili kişiler hakkında tüm hukuki işlemlerin titizlikle yürütüleceğini, hakemlerimizin yanında ve konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.”

(Hüseyin AŞKIN)

