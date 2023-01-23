Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 20.hafta maçında konuk olduğu Manisa temsilcisi Somaspor’la 0-0 berabere kalırken, rakiplerinin de puan kaybettiği haftada zirveyi yakalama fırsatından yararlanamadı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini söyledi.

Emre Öztürk’ün 44.dakikada gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu, 50.dakikada buldukları ancak ofsayt diye iptal edilen gollerinin de nizami olduğunu savunan Tahsin Tam, “Maça iyi başladık. Taktik disipline bağlı kalarak topa sahip olduk. Etkili ataklar yaptık ve rakibe organize atan fırsatı vermedik.

İlk yarının sonlarında, rakibin geliştirdiği hızlı hücumda hakemin yanlış kararı sonrası 10 kişi kaldık. İkinci yarıya kontrollü başlayarak, kazandığımız toplarda hızlı hücumlar denedik. Bu bölümlerde bulduğumuz bariz bir gol iptal edildi. 10 kişi oynamanın gerekliliklerini yerine getirerek oynamaya çalıştık.

Bu maçta hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Deplasmanda uzun süre 10 kişi oynamak zorunda kalmamıza rağmen oyuncularımızı gösterdikleri karakterli mücadeleleri için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

