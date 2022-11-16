Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Beyaz Grup’ta, 20 Kasım Pazar günü oynanacak 15.hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, evinde 24 Erzincanspor’la oynayacağı zorlu maçı Muğla bölgesi B klasman hakemlerinden Hakan Ülker yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Hakan Ülker’in yardımcılıklarını ise yine Muğla bölgesinden Ersin Erbay ile İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakır da maçın dördüncü hakemi olacak.

Hakemlik kariyerinde bugüne kadar 2.Lig’de 24, 3.Lig’de 29, Türkiye Kupası’nda 2 maçta düdük çalan Hakan Ülker, Çorum FK’nın ilk kez bir maçını yönetecek. Ülker, Erzincanspor’un ise iki maçını da yönetirken, kırmızı-siyahlı eki evinde oynadığı bu iki maçı da kaybetti. Erzincanspor, Ülker’in düdük çaldığı maçlarda, 2017-2018 Sezonunda Ankara Demirspor’a 2-1, 2020-2021 Sezonunda ise Niğde Anadolu FK’ya 2-0 yenildi.

