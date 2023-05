İYİ Parti Sungurlu İlçe olağan kongresi Özel İdare Konferans Salonu’nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurulda, Divan Başkanlığını İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Bekir Özsaçmacı yaptı.

Siyasi konuşmaların yapıldığı kongrede, seçime geçildi. Tek Liste halinde girilen seçimde mevcut Başkan Av. Hakan Tekercioğlu güven tazeledi. Kongreye Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Bekir Özsaçmacı, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan yardımcıları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner kongrede yaptığı konuşmada; “Önümüzdeki seçim Millet İttifakının zaferi ile sonuçlanacaktır. Ben buna canı gönülden inanıyorum” dedi.

Bugüne kadar çetin yolları aşarak bugüne geldiklerini belirterek İYİ Parti’nin kuruluşundan bugüne çok sayıda iftiraya maruz kaldıklarını söyleyen Şahiner; “Biz her zaman Cumhuriyetten yana olduk, her zaman devletten ve milletten yana olduk. Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti yaşatmak için bu ülke bedeller ödedi. Ama ne yazık ki gelmiş olduğumuz noktada, 20 yıllık bir siyasi iktidarın Türküm demekten utandığı, Türklüğü ayaklar altına aldığı ve her günde bu Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakareti meşrulaştırdığı, hukuk düzenin kalmadığı, yolsuzluğu hat safhaya geldiği bir noktaya geldi. İnşallah Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile iktidara gelip, bunların hesabını bunlardan soracağız, burunlarından fitil fitil getireceğiz” dedi.

“Kongrede konuşan İlçe Başkanı Tekercioğlu ise milletin umutlarının azaldığı bir noktada güneşin doğduğunu, iyiler ve cesurlar hareketinin bu gidişe dur dediğini vurguladı. İktidara yürüdüklerini söyleyen Hakan Tekercioğlu; “Allah’ın izni, milletimizin teveccühü ile inşallah iktidarı alıp, kısa zaman içerisinde tespit ettiğimiz sorunları çözeceğiz. Genel Başkanımızın da dediği gibi, memleketimizin kurumuş topraklarını bereket bizlerin elinden gelecektir. Zira artık güneş tepeye çıkmış, gölgeler kısalmıştır” diye konuştu.

