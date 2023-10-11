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Gece Kitaplığı yayınlarından çıkan “Çoksesli Çok Renkli Eserler” isimli çoksesli koro eğitim kitabı büyük ilgi görmeye başladı. Kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Ses ve Koro Eğitimcisi Dr. Aykut Önder Sarıçiftçi, Hakan Önsöz’ün, kendi öz müziğimizin evrensel müzikte yer almasında yaptığı katkının, sağladığı faydanın muazzam bir seviyede olduğunu belirterek, “Bütün dillerin üstünde bir dil olan ‘Müzikçe’ ile çok sesli şarkı söyleme geleneğinin oluşmasına katkı sağlamanın yanı sıra kendi kültürümüzü dünyaya tanıtmada da önemli bir görev yapmaktadır.

20 eserden oluşan bu çalışma ülkemizde yaşayan, yapılan, yaşatılan müzik sayesinde çok sesli şarkı söyleme geleneğimizin oluşmasına ve yaygınlaşmasına çok büyük katkı sağlamasının yanı sıra, ülkemiz müziğinin evrensel müzikte de yer almasına çok büyük katkı sağlayacaktır. Kendisine bu çalışmasından dolayı minnet duygularımı ifade ederken, bu eserleri seslendirecek olan koro eğitici ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

HAKAN ÖNSÖZ KİMDİR?

1967 yılında Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladı.

İlk müzik derslerini ve sevgisini. Müzik Eğitimcisi İlter Koçak'tan aldı. 1984 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünü kazandı.

Burada Prof. Dr. Ali Sevgi'nin atölyesinde şekillendi. 1988 yılında, Ankara - Keçiören Kamil Ocak Ortaokulu Müzik Öğretmeni olarak atandı. 1994 yılında Çorum İHL Lisesine atandı. 2001 yılında, Bakanlığın açtığı Öğretmen Seçme Sınavı ile Çorum AGSL'de göreve başladı.

Burada 5 yıl, Müzik Bölüm Şefliğinin yanı sıra Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Viyola ve orkestra derslerine girdi. 2005-2006 yıllarında Bekir Aksoy İ.Ö. Okulu, 2012 - 2018 yıllan arasında Buhara Evler Teknik ve Meslek Lisesi'nde çalıştı.

2018 yılından bu yana da Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktadır. Önsöz'ün birçok çocuk şarkısı, çoksesli koro, orkestra düzenlemesi ve popüler tarzda besteleri bulunmaktadır.

Önsöz, evli ve iki çocuk babasıdır.”