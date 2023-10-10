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Hak-İş Çorum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Filistin’de çok uzun yıllardan beri terör devleti İsrail tarafından bir insanlık suçu işlendiğini, yaşama ve mülkiyet hakkının sistematik olarak gasp edildiğini belirterek, “Filistinliler kendi topraklarında göçe zorlanmış, parya durumuna düşürülmüştür. 5 milyon Filistinli İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal atındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te hayatları dar bir alana hapsedilmiş olarak, 6 milyon Filistinli ise Suriye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerindeki kamplarda mülteci olarak yaşamaktadır.” dedi.

Filistinlilerin İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunu, kendi topraklarında zulme maruz kalan, mülteci konumuna düşürülen, dar bir alana sıkıştırılarak dünyadan ve normal yaşam standartlarından izole edilen bir halkın çığlığıdır, zulme başkaldırışı olarak nteleyen Mustafa Köroğlu, “Aksa Tufanı Operasyonu bıçağın kemiğe dayandığı yerdir. Meşru Müdafaadır. Birikmiş bir öfkenin patlamasıdır.” ifadesini kullandı.