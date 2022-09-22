Çorum’un İskilip İlçe Müftülüğü yeni mezun hafızları ödüllendirdi.

Geçen yıl eğitim öğretim hayatına başlayan Ebussuud Efendi Erkek Kur’an Kursu’ndan mezun olan ilk beş hafız için Kur’an kursunda belge takdim merasimi gerçekleştirildi.

Ebussuud Efendi Erkek Kur’an Kursu’ndan hocaları, veliler ve öğrencilerin katılımı ile yapılan programda İskilip İlçe Müftüsü Vahit Demiral, hafızlığın önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Program, öğrencilere belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. Hafız olan öğrencilere İskilip Müftülüğü tarafından tam altın hediye edildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

