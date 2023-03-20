Ahmet S.(74) idaresindeki 19 RJ 297 plakalı hafif ticari araç ile Servet B.(35)’nin kullandığı 06 FM 6572 plakalı otomobil Çorum-Ortaköy yolunun 5. Kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte hafif ticari araçta bulunan Mehmet A.(77), Kamile A.(40) ve Naciye A.(76) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet S. İle Mehmet A.’nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.