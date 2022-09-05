Çorumspor eski Başkanı, Hizmet-İş Çorum Şubesi eski Başkanı İbrahim ile Arslan, Adnan ve Nermin Eceviş’in babaları olan Hacı İsmail Eceviş’in cenazasi saat 15.30’da Özel Hastane’den alınarak Çorum Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Belediye birim amirleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

