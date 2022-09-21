Almanya’dan emekli 82 yaşındaki Hacı Halil Fındıkcı, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çamlıca Köyü nüfusuna kayıtlı Kerep, Recep ve Zübeyde Fındıkcı’nın babası olan Hacı Halil Fındıkcı’nın cenazesi yarın (22 Eylül 2022 Perşembe) Çamlıca Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

