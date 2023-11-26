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Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun dönüm muhtarlık yapan, kolonyacı Hacı Boyraz, hayatını kaybetti. Elvan Boyraz, Ercan Boyraz, Vakıfbank personeli Muhammed Emin Boyraz ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli Şaziye Gökdoğan’ın babaları, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz’ın ise amcası olan Hacı Boyraz’ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.