Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından deprem bölgesinde zor durumdaki vatandaşlarımız için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde toplanan yardım malzemeleri, gönüllüler tarafından TIR’a yüklenerek bölgeye uğurlandı.

Yardım malzemelerinin tasnif edilmesi, kolilere doldurulması, TIR’a yüklenmesi noktasında yurttaşlar adeta seferber oldu.

Malzemelerin TIR’a yüklendiği sırada Hacı Bektaş Veli Vakfı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri adına Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel ile görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aşgın, duyarlılıklarından dolayı yurttaşlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

