Alevi inancına göre bahar aylarının başlaması ve yüce dinimizin 4’ncü halifesi Hz. Ali’nin (Aliyyül Murtaza) doğumunu kutlamak amacıyla her yıl düzenlenen Sultan Nevruz Cemi ve Lokması etkinliği geçtiğimiz günlerde Dede Nurettin Aksoy yönetiminde yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği yöneticileri, Dede Şahin Polat, zakir ve anaların da katıldığı cem öncesinde Sultan Nevruz için hazırlanan lokmalar yenildi, daha sonra da cem olundu. Cemde semahlar dönülerek deyişler okundu. Ayrıca Sultan Nevruz’un nedeni, önemi ve İmam Ali’nin faziletleri anlatıldı.

Etkinliğe CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP Milletvekili aday adayları, CHP İl, Merkez İlçe yöneticileri ile davetliler de katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

