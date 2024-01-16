Buna göre CHP Çorum önceki dönem il yöneticisi Necdet Biçer'in kayınpederi, Ali, Abidin Kaya ve Gülay Gülaçtı'nın babaları olan Veli Şahin vefatının yedinci gününde dostları tarafından yad edildi.

2023’ün son günü Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verilen Veli Şahin’in ailesi tarafından can yemeği düzenlendi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki yemeğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP önceki dönem il başkanlarından Ümit Er, CHP’li yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tahtasız, bu vesileyle ailenin acısını bir kez daha paylaşarak, “Lokmanız Hak katında kabul olsun” dedi.



Hacı Bektaş Vakfı’nda ayrıca Şenyurt İlkokulu Müdürlüğü görevinden emekli İpek Kırtasiye’nin kurucusu Hamdi İpek için de can yemeği düzenlendi. Geçtiğimiz Kasım ayında kanser tedavisi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Çorum Ortaköy Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, Aydın İpek, Önder İpek ve Birsen Ayar’ın babaları Emine İpek’in eşi olan Hamdi İpek Ahmetoğlan köyünde toprağa verilmişti. Milletvekili Tahtasız Hacıbektaş Veli Vakfı’nda merhum Hamdi İpek için verilen “Can Yemeği”ne de iştirak etti.

Hacı Bektaş Vakfı’nda ayrıca Özel Hastane’de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Körücek Köyü’nden merhum İbrahim Şahin’in kızı, merkez Yoğunpelit Köyü’nden Mehmet Suluk’un eşi, Cemalettin, Zehra, Nadir ve Necdet Suluk’un anneleri ve Bektaş Suluk’un kayınvalidesi olan Adalet Suluk için de can yemeği verildi. Milletvekili Tahtasız Suluk için düzenlenen 7 yemeğine katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.