Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’un bir süredir Avrupa’da yaptığı görüşmeler, bu duygu ve düşüncenin güçlü biçimde ifade edildiğini ortaya koydu.

Nurettin Aksoy Dede’ye gezilerinde eşlik eden, aynı zamanda ÇORUM HABER’in Avrupa Temsilcisi olan Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, görüştükleri Çorumluların, Çorum’da temeli atılan Kültür Merkezi inşaatının sürdürülebilmesi için candan destekle karşılaştıklarını söyledi.

Nitekim, Hollanda’da Rijnmond Alevi Kültür Merkezi yöneticileri ile görüşen Nurettin Aksoy, Klütür Merkezi inşaatı için ciddi biçimde destek sözü aldı. Dernek Başkanı Haydar Karakoyun, konuşmasında şunları söyledi:

“Rijnmond Alevi Kültür Merkezi olarak 2014 yılında Çorum Alevi Kültür Merkezi ile yol kardeşliğimiz başlamıştır. Türkiye'de Alevi toplumunun inancını en doğru bir şekilde cesaretle yürüten ve buna öncülük eden Çorum AKM, Alevilik inancı çerçevesinde gelecek vizyonunu topluma yardımcı olmak niyetiyle sosyal projeler yapmaktadır. Bu hizmetlerinden dolayı emeği geçen bütün canlarımızı tebrik ediyoruz. Bizler de bu canlarımızla daha önce olduğu gibi şimdi de dayanışma içerisindeyiz. Bozatlı Hızır her daim yar ve yardımcıları olsun.”

Rijnmond Alevi Kültür Merkezi Yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Eşit Başkan: Haydar Karakoyun, Eşit Başkan: Birsen Yurdakul, Sekreter: Hasan Erboz, Sayman: İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri: Metin Yılmaz, Birgül Ataş, Sultan Görür, Melek Sucu-Gül, Barış Alayvaz, Pir Nusret Oral, İnanç Kurulu Başkanı: Ali Cimtay, Denetleme Kurulu Başkanı: Turan Kayadibi, Disiplin Kurulu Başkanı: Düzgün Kayak, Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı: Cihan Ketenci, Kadınlar Komisyonu Başkanı: Gülhanım Çalımlı.

(Haber Merkezi)

