Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı ile birlikte, Herford ve Çevresi Aleviler Birliği’ne ait Cemevi’nde Hacı Bektaş dostları ile buluşan Nurettin Aksoy, bu proje ile Çorum’da yapılacak sosyal ve kültürel aktiviteler hakkında geniş bilgi verdi.

2009 yılından beri başarılı faaliyetler sürdürmekte olan Herford ve Çevresi Aleviler Birliği’nin Başkanı Seyit Vural, kuruculardan ve 2010 yılından beri Herford Belediye Meclisi Üyesi olan Yaylacıklı, SPD Üyesi Sibel Erol Gümüş, yöneticilerden Hüseyin İçbudak, Muzaffer Bolat ve Haydar Erol, birleştirici konuşmalar yaparlarken, projeye beğenilerini de ifade ettiler.

(Selahattin TOPRAKÇI)

