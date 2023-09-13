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Çorum Belediyesi, Safranbolu’nun ardından kültür gezilerinin ikincisini Nevşehir’e yapacak. Geziye katılacaklar Nevşehir’in Hacı Bektaş ve Kapadokya bölgelerini görme imkânı bulacak. Geziye katılmak isteyenler başvurularını online olarak yapabilecekler. Başvurular; https://crm.corum.bel.tr/WebBasvuru/kultur-gezileri#/ web adresi üzerinden 19 Eylül Salı günü saat 08.00’den itibaren alınmaya başlayacak.

Gazilere, 18 yaşından büyük olanlar ve daha önceden kültür gezilerine katılmamış kişiler başvuruda bulunabilecek.