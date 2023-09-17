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Çorum merkeze bağlı Çeşmeören Köyü’nden gelme, İş Bankası’ndan emekli Hacı Ali Çalışır (78) geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü Özel Hastane’de yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Neslihan Oktay ve Türkçe Öğretmeni Mustafa Çalışır’ın babaları olan Hacı Ali Çalışır’ın cenazesi öğle namazının ardından Çeşmeören (Harzadın) Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına, sabır ve başsağlığı diler.