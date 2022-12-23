ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ve Sanatta Yeterlik/Doktora Programlarına öğrenci alacak.

Adayların ilgili Enstitülere 19 Aralık 2022 – 27 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.

