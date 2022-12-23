İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alacak İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alacak

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ve Sanatta Yeterlik/Doktora Programlarına öğrenci alacak.
Adayların ilgili Enstitülere 19 Aralık 2022 – 27 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
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