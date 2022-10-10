Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen kanunun bu haliyle çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi.

Çıkarılması öngörülen kanunla, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun tanımlanacağını, böylelikle haber üreten ve yayın yapan medya kuruluşlarının ve sosyal ağ şirketlerinin sorumlu tutulacaklarını vurgulayan Bedii Onan, “Medyanın bir kesimi, muhalefet partileri, hukukçular, insan haklarına duyarlı kesim ve tüzel kişilikler çıkarılması düşünülen kanun tasarısına karşı ciddi çekinceler koymaktadır. Fikir ve ifade hürriyeti ile hususlar her ne kadar anayasa ve yasalarda yerini almış olsa da, uygulamada fikir ve ifade hürriyeti ile ilgili sıkıtılar yaşanmaktadır.” dedi.

Bu suçu işleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüldüğüne de dikkat çeken Zafer Partisi İl Başkanı Onan, özetle şu görüşleri savundu:

“Anayasa’nın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetler, ancak demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamak kaydıyla kanunla sınırlanabilir.

Anayasa’nın 22. maddesinde, herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğu ve haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu hüküm altına alınmıştır.

25. maddeye göre de, herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Anayasa’nın 26. maddesi de, herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu hükme bağlar. Ayrıca ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır’ denilmektedir.

Kanun maddesi metni bu haliyle kabul edildiği takdirde; Anayasada teminat altına alınmış yukarıda yer verdiğimiz temel hak ve hürriyetleri kullanmak konusunda kişiler tereddüde düşecektir. Vatandaşlar üzerlerinde baskı hissedecek, muhalefet yapmanın veya basın ve sosyal medya eliyle muhalif düşünce paylaşmanın ceza yaptırımına tabi tutulma korkusu sebebiyle önüne geçilmiş olacak ve gerekçede hedeflenen aksine çoğulcu ve azınlık düşüncenin yayılmasına ve tartışmaya açılamasına engel olacaktır. Bu da, Anayasa’ya aykırı olarak hak ve hürriyetlerin özüne müdahale anlamına gelecektir.”

(Haber Merkezi)

