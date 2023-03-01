Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 15,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 90,32 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 81,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,60, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93,00, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,52 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,52, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 24,20, idari ve destek hizmetlerde yüzde 22,07 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık H-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)

