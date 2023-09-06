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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 14,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,36 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 103,65, idari ve destek hizmetlerde yüzde 99,99 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık ise H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim oldu.