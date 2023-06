Sungurlu’ya bağlı Gökçam köyünden merhum Muhittin Saçıntı'nın eşi ve yönetmen, oyuncu ve senarist, “Mandıra Filozofu” adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu Sungurlulu hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti.

Güzide Saçıntı’nın uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. Çorumlu yönetmen ve oyuncu Saçıntı’nın hayatını kaybeden annesi Güzide Saçıntı, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü yönetmen, annesinin tabutunu omuzlarken öptü.

İstanbul'da uzun süredir tedavi gören ancak kurtarılamayan Güzide Saçıntı için önceki gün ikindi namazı sonrası Kartal Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Akşam saatlerinde memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyüne getirilen Güzide Saçıntı'nın naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenazede ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Güzide Saçıntı’nın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Güzide Saçıntı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Müfit Can Saçıntı'nın meslektaşları ve oyuncular katıldı.

