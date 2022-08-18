Tüm Karadeniz’i Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına, 2019-2022 yılları arasında, 19 ilden geçerek, 90 yürüyüş günü boyunca 2530 km yürüdüğünü ve GPS koordinatlarını kayıt altına aldığını belirten Şenol, “Bu rotaların GPS koordinatlarını, isteyen herkes yürüyebilsin diye hem https://karadenizyuruyusyolu.blogspot.com da hem de https://tr.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3627305 da ücretsiz erişime açtım” dedi.

Niyetinin Likya ve Karia rotalarına benzer şekilde Karadeniz’in her yerinde yerli yabancı turistlerin yürümesi ve ekoturizme katkıda bulunabilmek olduğunu kaydeden Şenol, “Karadeniz yürüyüş yolu 2530 km ile ülkenin en uzun ve en güzel rotasıdır, 5 Likya ve 3 Karia uzunluğundadır. Zirvelerden, göllerden, nehirlerden, yaylalardan tarihi eserlerden geçmektedir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

