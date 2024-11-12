23 Ekim’de Ankara’da bulunan TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı sonrası Türkiye genelindeki önemli ve stratejik tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda; Türkiye’nin önemli savunma sanayi firmalarının bulunduğu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Savunma Sanayi Bölgesinde güvenlik önlemleri üst seviye çıkarıldı.

Bölgede, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca müşterek olarak güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, girişlerde köpekler eşliğinde araçlarda kontroller yapıyorlar.

İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca müşterek alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyerek, ilgili personellere kolaylıklar diledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Editör: SELDA FINDIK