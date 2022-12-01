Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Özalp, seçim sath-ı mailine girildiğini hatırlatarak, muhalefet partilerini sorumlu davranmaya çağırdı.

Prof.Dr. Ahmet Özalp’ın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere ülkemiz, seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktadır. Kutuplaşmayı besleyen medya tarafından 2023 seçimlerinin Cumhur ittifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği algısı oluşturulmaktadır.

Ancak ekonomik krizin derinleştiği, gıda fiyatlarının sürekli arttığı, ücretlerin yüksek enflasyon karşısında eridiği, dövizde hareketliliğin önlenemediği bir ortamda;

Tarımdan, eğitime, sağlıktan enerjiye, dış politikadan göçmen konusuna kadar birçok sorunla yüz yüzeyken Altılı Masa, aday arayışıyla gündemi meşgul etmektedir. Aday belirleme sürecinin uzatılması siyasi iktidarın ekmeğine yağ sürmekte, gerçek gündemi gölgelemektedir.

Bu yetmezmiş gibi, iktidarın en fazla istismar ettiği konuların başında gelen ve zaten kapanmış olan başörtüsü sorununun yeniden dillendirilmesi; Tartışmalı yurt dışı gezileri; Altılı Masa’dan gelen çelişkili açıklamalar, yapay gündem için malzeme vermektedir. Bu durum gerçek sorunlarla boğuşan halkımızı umutsuzluğa sürüklemekte, muhalefete olan güveni sarsmaktadır. Altılı Masa’nın yanlışları, zaten 20 yıldır iktidarda olan ve kamu imkanlarını elinde bulunduran Cumhur İttifakı’na psikolojik üstünlük sağlamaktadır. Son ‘Altılı Masa’nın Anayasa Değişikliği Önerisi’ ile uzun bir aradan sonra toplumun önüne, artık ayıp olmasın diye malumun ilanı olan somut bir şey koydular. Onu ayrıca tartışırız. Ancak seçim sürecini iyi yönetmek, bütün bu işlerin ilk ve zorunlu koşuludur.

Memleket Partisi olarak tüm muhalefete seçim sath-ı mailine girdiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bütün muhalefet partilerine seçimin şeffaf, tarafsız, hukuka uygun ve güvenli yapılabilmesi için seçim ittifakı öneriyoruz. Bir seçimin üç temel unsuru seçmen, aday ve sandıktır. Milli iradenin oluşumu açısından özellikle seçmen ve sandık, seçimin herkesi ilgilendiren olmazsa olmazlarıdır.

Seçimde kimlerin oy kullanacağını bilmek yığma seçmenin önüne geçmek için önem arz etmektedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen sayısı, yaklaşık 60 milyondu. Katılım, yüzde 84 oranında gerçekleşmiş ve 51 milyon civarında seçmen sandığa gitmiştir. 2023’te seçmen sayısının 64 milyon civarında olması beklenmektedir.

Kamuoyunda bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı’nın tercihi çok konuşulmaktadır. Fakat ana muhalefetin küçümsediği bir konu var: Vatandaşlık verildiği için oy kullanma hakkına sahip olan Suriyeliler. İçişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre 31Mart 2022 itibariyle oy kullanma hakkına sahip Suriyeli seçmen sayısı, 113 bin 654’tür. Seçime kadar kaç göçmenin/sığınmacının vatandaşlık alacağı, Suriyeliler dışında Afgan, Pakistanlı, Iraklı ya da Afrikalı kaç seçmenin olacağı belirsizdir. E-devletten isim-soy isim değişikliğine imkan verilmesi, basında çıkan ikametgah haberleri, göçmenlere yönelik hazırlanmış kılavuz ve videolar, seçmen listeleri hakkında kaygı yaratmaktadır.

Seçmen ittifakı kadar sandık ittifakı da gereklidir. 24 Haziran seçimlerinde yurt içi sandık sayısı 180 bin civarındadır. Yurt dışı sandık sayısının oranı, yüzde 3.12’dir. YSK’dan alınan veriler doğrultusunda 2023’te sandık sayısının tahminen 200 bin civarında olacağı söylenebilir. Sandıkların boş kalmaması için her sandığa mutlaka görevli ataması yapılmalıdır. Şimdiden partiler bir araya gelerek ortak sandık görevli listelerini oluşturmalıdır.

Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda hepimizi büyük bir görev ve sorumluluk beklemektedir. Altılı Masa, iktidarı değiştirmek konusunda samimiyse bu ittifak çağrımıza kulak vermelidir.” (Haber Merkezi)

