Ladik Köy Enstitüsü mezunu Yaşar Demir’in çileli, ama onurlu yaşamından bazı kesitleri, damadı Mustafa Aydınlı dile getirdi.

Yaşar Demir, tüm köy enstitülüler gibi, bu efsane eğitim kurumlarının ruhuna uygun olarak, köylülerle birlikte tarım yaptı, üretim faaliyetlerinde bulundu ve her bakımdan köyde öncülük görevini üstlendi.

Eğitimci olarak 30 yıllık hizmet süresince spora büyük önem verdi. Voleybol ve masa tenisi dallarında Samsun bölgesinde dereceler elde eden sporcular yetiştirdi.

Kendisi de gençliğinde güreş yapıyordu.

1931 yılında Gümüşhacıköy Çayköy’de doğan Yaşar Demir, 20 Eylül 2022’de vefat etti. 1948-49 yıllarında Samsun bölgesinde güreş üçüncülükleri var.

Hatırladıkça içini sızlatan bir anısı da güreşle ilgiliydi.

Bir gazete kendisinin güreş üçüncülüğünü haber yapmıştı, ama o gazeteyi alacak parası yoktu. Ve o anıyı saklama fırsatını, parasızlık yüzünden kaçırmıştı. Yoksulluğun boyutunu gösteren bu olayı, içinde kalan bir sızı olarak anlatırdı.

İlköğretimde, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde öğrencilerine genellikle okuma-yazmayı öğretmesiyle tanınıyordu.

Bazı yerel gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.

Son Köy Enstitülülerden Yaşar Demir’e Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

