Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesi, bu yılki Pırlanta Pirinç Festivali çerçevesinde büyük bir etkinliğe imza atıyor. Festivalin en heyecanlı bölümlerinden biri olan yağlı güreş müsabakaları, 1000 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, güreş severler pehlivanların kıyasıya mücadelesine tanıklık edecek. Katılımcılar arasında Türkiye'nin tanınmış güreşçileri Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Taş, Recep Kara, İsmail Koç, Fatih Atlı, İsmail Balaban ve Orhan Okulu gibi isimler başta olmak üzere 44 başpehlivan yer alacak. Müsabakalar, Osmancık'ın tarihi ve prestijli Güreş Arenası'nda saat 10.00'da start alacak.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tüm güreş severleri bu önemli etkinliğe davet ederek, "Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenleyeceğimiz yağlı güreş müsabakaları, geleneksel sporlarımızın yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Herkesi bu eşsiz mücadeleleri izlemeye ve festivalin tadını çıkarmaya davet ediyorum" dedi.

Editör: RIFAT KARA