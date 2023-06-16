Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 12-15 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum'dan Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Alp Tuzcu 75 kiloda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Çorumlu diğer güreşçilerden yine Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Berat Veli Körpeş 38 kiloda, Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Berat Aktaş 41 kiloda, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu'ndan Necati Bozkurt 44 kiloda ve Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu'ndan Ertunç Aktan 85 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.