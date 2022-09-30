Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Sen 1 Ordusun platforma tarafından düzenlenen turnuvada 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 de üçüncülük elde ederken, takım halinde ise ikincilik kupasının sahibi oldular.

57 kiloda Melik Gümüş, 61 kiloda Emre Çetin, 79 kiloda Mercan Damatoğlu ve 97 kiloda H.Taha Küçük birinci olurken, 61 kiloda Yusuf Eryücel ile 86 kiloda Alperen Düzenci ikinciliği elde ettiler. 57 kiloda Bekir Keser, 70 kiloda Durucan Duru ve 92 kiloda Yasin Eroğlu da üçüncü oldular.

(Ömür SOYTEMİZ)

