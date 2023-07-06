ÇESOB Başkanı Gür, beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda il ve ilçe oda başkanıyla birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’yı Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Milletvekili Ahlatcı, Çorumlu esnaf temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’un daha da çok gelişerek büyümesi için el birliği ile çalışacaklarını söyledi. Ahlatcı, Çorumlu esnaf ve sanatkara ve Çorum halkına hizmet etmekten her zaman onur duyacaklarını kaydetti. Çorumlu esnaf ve sanatkarlardan gelecek tüm tekliflere açık olduklarını anlatan Ahlatcı, esnaf ve sanatkarların ülkenin büyüyüp gelişmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti. Ziyarette Mersin Birlik Başkanı iken CHP’den Mersin Milletvekili seçilen Talat Dinçer de hazır bulundu. Dinçer, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara kapısının açık olduğunu söyledi.

Daha sonra AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’yı ziyaret eden heyet, ardından CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler. Ziyaretlerde milletvekilleri hep birlikte Çorum için çalışacaklarının mesajını verdiler.

Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin de konuşulduğu ziyaretleri değerlendiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, tüm milletvekillerine esnaf temsilcilerine gösterdikleri yakın ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Gür, esnafın elinden tutulduğu ve sorunlarının çözüldüğü zaman ülke kalkınmasının daha hızlı ilerleyeceğini kaydetti.

Esnafın ülkenin birlik ve beraberliğinde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Recep Gür, “Çorum ortak paydamız. Çorumlunun yaşam standardını ve ekmeğini büyütmek, Çorum’un Ankara’dan daha çok pay alması için esnaf temsilcileri olarak sizlerden çok çaba göstermenizi bekliyoruz” diye konuştu. Başkan Gür ayrıca, 9 bin gün olan Bağ-Kur primlerinin 7.200 güne indirilecek olmasının da tüm esnaf ve sanatkarlarda memnuniyet ve heyecan yarattığını kaydetti.

Gür ve beraberindeki heyet son olarak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Türkiye Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden istifa ederek AK Parti’den Kırşehir Milletvekili seçilen Necmettin Erkan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ile Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Hazır Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen’i ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretlerde ÇESOB Başkanı Recep Gür’e; Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Oto Tamirciler ve Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Çorum Çilingirler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Madeni Sanatlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu ile Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu eşlik etti.