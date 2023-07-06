Bayramlaşmaya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, siyasi parti yöneticileri, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde bayramlaşmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada ÇESOB Başkanı Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Gür konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkarlar ile tüm Çorum halkının bayramını kutlayan Recep Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Kuran Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkarlarımın bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay da kısa birer konuşma yaparak, bayramda esnaf temsilcileri ile bir arada olmaktan duydukları mutlulukları dile getirdiler ve tüm esnaf ve sanatkarların bayramlarını kutladılar.