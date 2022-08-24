Çorum Belediyesi, geleneksel hale getirmeyi planladığı “Gurbetçi Buluşmaları”nın ilkini bu yıl gerçekleştirdi. Farklı ülkelerden yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler Çorumlu Obası Kamp Merkezi’nde bir araya geldi. İlginin yoğun olduğu etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Türk Halk Müziği dinletisi ve eğlencelerin yer aldığı programda, Çorum Belediyesi davetlere çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklar için de palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

“GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın programda yaptığı konuşmada Çorum’da ilk defa gurbetçilere yönelik bir etkinlik yapıldığını dile getirdi. Aşgın, gurbetçilere yönelik programları önümüzdeki yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini açıkladı.

Çorum Belediyesi’nin bazı çalışmalarından da söz eden Başkan Aşgın, Sosyal Destek Kartı ve Çorumlu Obası projeleriyle ödül aldıklarını bildirdi. Aşgın “Sosyal Destek Kartı projesi ile geçen hafta Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçildik. Çorumlu Obası ise Türkiye’nin en özgün gençlik projesi seçilirken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan birincilik ödülü aldık” dedi.

GURBETÇİLERDEN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Programa katılan gurbetçi vatandaşlar da kendileri için hazırlanan etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Gurbetçiler adına konuşan Muharrem Atlı, “Belediye Başkanımız bu etkinliği düzenleyerek bizleri onurlandırdı, kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

