Merkeze bağlı Turgut Köyü’nden Zöhre ve Muharrem Tuna’nın oğlu, Nurgül Tuna'nın eşi, Neslihan ve Pelin’in babaları, CHP önceki dönem İl Yöneticisi Kenan Özcan’ın teyzesinin oğlu Hüseyin Tuna, geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu vefat etti.

Fransa’nın Strasbourg şehrinde ikamet eden Hüseyin Tuna’nın genç yaşta hayata veda etmesi, başta ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Merhumun cenazesi ailesinin isteği üzerine Fransa - Strasbourg'ta defnedildi. Meinau mezarlığında (Meinau Rue du Baggersee Strasbourg) düzenlenen cenaze törenine geniş katılım oldu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

