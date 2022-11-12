Geçmişi Selçuklu dönemine kadar dayanan ve yaklaşık 900 yıllık olduğu tahmin edilen Güpür Hamamı, Çorum Belediyesi tarafından 9 milyon 800 bin TL bedelle satın alındı. Restorasyon çalışmalarının yapılması için Kültür Bakanlığı’na tahsis edilen tarihi hamam, tamamlandıktan sonra tekrar Çorum Belediyesi’ne devredilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi Güpür Hamamı’nın 14 bin metrekarelik tarihi meydan projesinin kalbi konumunda olduğunu dile getirdi. Tarihi Güpür Hamamı’nın Çorum’a Selçuklu döneminin bir mirası olduğunu kaydeden Aşgın “1530’lu yıllara ait Osmanlı belgelerinde bu hamamdan bahsediliyor. 1648’li yıllarda Evliya Çelebi’nin de yolu buraya düşüyor ve hamamı farklı bir isimle ifade ediyor. Bütün tarihçiler bu hamamın Selçuklular tarafından yapıldığını ve 800-900 yıllık bir hamam olduğunu söylüyor. Çorum Belediyesi olarak, 770 metrekarelik muazzam bir tarihi eseri hemşehrilerimize kazandırmış olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz” dedi.

“KÜLTÜR BAKANLIĞI, RESTORASYONUNU YAPIP BELEDİYEYE DEVREDECEK”

Güpür Hamamı’nı 9 Milyon 800 Bin TL’ye satın aldıklarını dile getiren Aşgın, “Almadan önce Kültür Bakanlığı ile görüşmelerimizi yaptık. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü hemşehrimiz Gökhan Yazgı’ya teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi, ‘başkanım ya siz alın biz yapalım ya da biz alalım siz yapın’ demişti. Süreç uzamasın diye ‘biz alalım siz yapın’ dedik. Meclisimizde buranın alınmasıyla ilgili kararımızı aldık. 3 gün sonra buranın alımını gerçekleştirdik. Bir ay sonra da meclisimizden tahsisiyle ilgili gündem maddemiz oy birliği ile kabul edildi ve şuanda Valilik onayıyla birlikte tahsis yazımızı da yazdık. Tarihi hamam, Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek tekrar Çorum Belediyesi’ne devredilecek” dedi.

TARİHİ MEYDANI, ADIM ADIM İLERLİYOR

Tarihi Kent Meydanı projesiyle ilgili çalışmaların da adım adım devam ettiğini ifade eden Aşgın, Çöplü Arastası’nın birinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladıklarını, ikinci etap çalışmaların başladığını belirtti. Dikiciler Arastası’nı da aslına uygun bir şekilde yaparak tarihi görünümüne kavuşturduklarını hatırlatan Aşgın, bölgede yıkım çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Aşgın “Halk Bankası’nı ve havuzlu kahvenin olduğu bölümü yıktık. Ziraat Bankası’nı da yeni yerine taşınmasının ardından yıkacağız. Alt kısımda kalan 8 bağımsız bölümü de yıkacağız. Noterin olduğu binayla ilgili de görüşmelerimiz son aşamasına geldi, orayla ilgili kararımızı da kısa sürede verip gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.

ÇORUM KALESİ, TURİZME KAZANDIRILIYOR

Çorum Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili de bilgi veren Başkan Aşgın, proje aşamasından uygulama aşamasına geçtiklerini açıkladı. Aşgın, “Kısa süre içerisinde, 1100 yıllık Selçuklu mirasımızı tarihi görünümüne kavuşturarak Çorum’a kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)