Konuyla ilgili Başhekimlik’ten yapılan açıklamada, “Hastanemizde lokal ameliyatlar, küçük cerrahi işlemler ve günlük tedaviler gibi günübirlik yatış gerektiren, pek çok cerrahi ve dahili kliniğimize başvuran hastalarımızın daha etkin ve konforlu hizmet almasının yanında yataklı servislerimizin yoğunluğunu azaltarak, günlük akış içerisinde daha etkin ve verimli kullanılmalarını sağlayacak olan Günübirlik Yatış ve Tedavi Servisi’miz hizmete açılmıştır” denildi.

Başhekim Zehir ise, uzun süredir gerekliliği dile getirilen, yataklı servislerin etkin kullanımı yanında günübirlik hastaların düzenli ve yalnız kendilerine ayrılmış bir servis ihtiyacını da karşılayacak olan yeni servisin hayırlı olmasını diledi. Zehir, “Hastanede uzun süredir ihtiyaç duyulan ve bu nevi birim ve bölümlerin ciddi altyapı ve titiz ön hazırlıklar yapılarak ekibimizle birlikte hizmete alınmaya devam edilecektir. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

